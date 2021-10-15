Англія повернула правило з інших топ-чемпіонатів у Кубку ліги – Гвардіола був обурений його відсутністю
Англійські клуби зможуть дещо зменшити навантаження на гравців в поєдинках Кубка ліги.
Зі стадії 1/8 фіналу тренерам знову дозволять проводити 5 замін, інформує Sky Sports.
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АПЛ стала єдиним топ-чемпіонатом, який після найважчого періоду пандемії повернувся до 3 замін. Це неабияк обурювало деяких тренерів, зокрема Пепа Гвардіолу. Керманич Манчестер Сіті називав "абсурдом" рішення позбавити команди додаткової ротації. Наразі пом'якшення стосується лише Кубка ліги.
Нагадаємо, у 1/8 фіналу відбудеться своєрідне українське дербі – 27 жовтня Олександр Зінченко (Ман Сіті) протистоятиме Андрію Ярмоленку (Вест Хем).
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