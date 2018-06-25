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Англія – Панама: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

24 червня 17:05 2006 Читать на русском
Англія – Панама: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було
Англія – Панама: онлайн-трансляція матчу Чемпіонату світу 2018

Англія і Панама оголосили склади на матч Чемпіонату світу 2018 у групі G. У цій же новині шукайте лінк на онлайн-трансляцію гри.

Матч Англія – Панама стартував о 15:00 та завершився перемогою європейців з рахунком 6:1.

Англія – Панама – відео голів

Англія: Пікфорд – Тріпп'єр, Стоунз, Магуайр, Волкер. Янг – Хендерсон, Лофтус-Чек, Лінгард – Кейн, Стерлінг.

Панама: Пенедо – Роман Торрес, Ескобар, Мурільйо, Ерік Девіс – Габріель Гомес, Годой, Купер, Барсенас, Луїс Родрігес – Блас Перес.

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Англія – Панама: стартові склади на матч ЧС-2018

ЧС-2018 2 тур

Англія - Панама: Неділя 24 червня 2018

Англія
Матч завершено
6 : 1
Панама
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