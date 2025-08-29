Наставник збірної Англії Томас Тухель оголосив імена гравців, які візьмуть участь у матчах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Збірна Англії визначила склад на вересневі поєдинки відбору до чемпіонату світу-2026 проти збірних Андорри та Сербії.

Воротарі: Джордан Пікфорд, Джеймс Траффорд, Дін Хендерсон;

Захисники: Ріс Джеймс, Марк Гехі, Джон Стоунз, Ден Бьорн, Езрі Конса, Майлз Льюїс-Скеллі, Тіно Лівраменто, Джед Спенс;

Півзахисники: Елліот Андерсон, Морган Гіббс-Вайт, Джордан Хендерсон, Адам Вортон, Морган Роджерс, Деклан Райс;

Нападники: Харрі Кейн, Еберечі Езе, Джаррод Боуен, Ентоні Гордон, Ноні Мадуеке, Маркус Рашфорд, Оллі Воткінс.

Тренер збірної Англії Томас Тухель зробив кілька несподіваних рішень – головною новиною стала відсутність у заявці правого захисника Трента Александера-Арнольда, який цього літа перейшов із Ліверпуля до Реала.

Натомість дебютний виклик отримали хавбек Ноттінгем Форест Елліот Андерсон та фулбек Тоттенхема Джед Спенс. Вперше за каденції Тухеля до складу повернувся Тіно Лівраменто, а також відновили свої позиції в збірній Маркус Рашфорд і Адам Вортон.

First England call-ups for Elliot Anderson & Djed Spence



Thomas Tuchel has named his 24-man squad for the September World Cup qualifiers ??????



Thoughts? ️ pic.twitter.com/cDUV22iln7 — BBC Sport (@BBCSport) August 29, 2025

