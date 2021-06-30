Форвард Харрі Кейн після перемоги над Німеччиною (2:0) в 1/8 фіналу зазначив, що збірна Англії серйозно налаштована на звершення на чемпіонаті Європи.

"Неймовірний день, неймовірний матч. Будь-яка команда тепер вважатиме нас небезпечним суперником. Звісно, ми хочемо дійти до кінця. Ми будемо готові до 1/4.

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Немає нічого кращого, аніж виправдати очікування та виконати поставлені завдання. Ми гордимося цим, але не будемо зупинятись на досягнутому. У нас є бачення, що ми хочемо здобути, а тому не можемо зупинитись зараз. Сподіваюсь, ми повернемось у Лондон у півфіналі та фіналі", – цитує Кейна BBC Sport.

Зауважимо, у чвертьфіналі Євро-2020 команда Гарета Саутгейта протистоятиме збірній України. Матч відбудеться вже 3 червня о 22:00 у Римі.

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