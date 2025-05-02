Вже офіційно відомо, що АПЛ отримала п'ять місць в Лізі чемпіонів на наступний сезон завдяки чудовим виступам англійських клубів в єврокубках в поточній кампанії.

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Але це ще не все, адже чемпіонат Англії може стати першою лігою в історії, яку буде представляти одразу 6 колективів у Лізі чемпіонів. Все завдяки перемогам Манчестер Юнайтед і Тоттенхема в перших півфінальних матчах Ліги Європи над Атлетіком та Буде-Глімтом відповідно.

Якщо і "шпори", і "червоні дияволи" не розгублять гандикап в рахунку в матчах-відповідях, то Англія гарантовано отримає шостого представника в наступному розіграші Ліги чемпіонів незалежно від того, хто з англійських колективів підніме титул ЛЄ.

Додамо, що МЮ здолав Атлетік з рахунком 3:0 на виїзді, а Тоттенхем розправився над норвезьким Буде-Глімтом – 3:1. При цьому команди йдуть внизу турнірної таблиці АПЛ після 34-х турів. Лондонці перебувають на 16-му місці, манкуніанці – 14-ті.

England ?????? is close to securing teams ️ in European competitions next season.



in UCL:

️ Top 5 in EPL + UEL winner



in UEL:

️ 6th in EPL + FA Cup winner (or 7th in EPL)



in UECL:

️ 8th (or 7th) in EPL



Chelsea ?????? winning UECL would bring 10th ?????? team only if they… pic.twitter.com/9PEwSG8FiX — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 1, 2025

Манчестер Юнайтед зі скандалом розгромив Атлетік у півфіналі ЛЄ, Тоттенхем переміг Буде-Глімт