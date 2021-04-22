УЄФА оцінила активність Футбольної Асоціації (FA) у боротьбі проти створення Суперліги.

Лондонський Вемблі стане фаворитом на отримання частини матчів Євро-2020, які "звільняться" після відмови інших міст, повідомляє The Telegraph.

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Більбао вже "викреслили" зі списку господарів, незабаром цю долю цілком може повторити Дублін. УЄФА готовий перекинути матчі з ірландської столиці в англійську. Вагомим аргументом стала протидія FA ідеї "бунтівної" Суперліги. Європейський футбольний союз відзначив зусилля англійців і може їх "нагородити".

Додамо, що початковий план передбачав сім матчів Євро-2020 на Вемблі – три групові, 1/8 фіналу, обидва півфінали і фінал.

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