Англія матиме чотирьох представників у півфіналах єврокубків вперше за 35 років

Тоттенхем, Ліверпуль, Челсі та Арсенал продовжують боротьбу в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Такої кількості представників у півфіналах Англія не мала з сезону 1983/84.

Англія буде представлена у півфіналі євротурнірів одразу 4-ма командами. У Лізі чемпіонів продовжують виступати Тоттенхем та Ліверпуль, у Лізі Європи – Челсі та Арсенал.

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Такого не траплялось із сезону 1983/84. Тоді у Кубку європейських чемпіонів виступав Ліверпуль, який, у підсумку, і виграв трофей, обігравши в фіналі Рому. У Кубку володарів кубків Англію представляв Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" не змогли подолати майбутнього переможця турніру – туринський Ювентус. А Тоттенхем та Ноттінгем Форест грали в Кубку УЄФА. "Шпори" тріумфували в цьому турнірі.

У півфіналі ЛЧ Тоттенхем зійдеться з Аяксом, а Ліверпуль – з Барселоною. У Лізі Європи Челсі протистоятиме Айнтрахту, тоді як Арсенал зустрінеться з Валенсією.

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