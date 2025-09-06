Збірна Англії приймала Андорру в рамках відбору на чемпіонат світу 2026 року. Результат та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Збірна Англії під керівництвом Томаса Тухеля продовжує бавитися у пішохідний футбол, але для рівня групи K вистачає і цього. Три місяці тому "леви" мінімально здолали Андорру на виїзді, сьогодні у Бірмінгемі також байдикували стартові 20 хвилин.

Мінімального включення вистачило, щоб "розмочити" рахунок. Спочатку андоррцям пощастило – удар Езе заблокував захисник, а Кейн і Мадуеке не дотягнулися до дуже гострого прострілу Джеймса. На 25-й хвилині Фортуна відвернулась від гостей. Крістіан Гарсія зрізав у власні ворота м'яке накидання Мадуеке. І знову англійці пішки волочаться полем.

На старті другого тайму дива реакції демонструє Ікер Альварес. Воротар андоррців божевільним чином відбив удари Езе та Андерсона, а Рашфорду забракло точності. Ще один гол господарі таки "доколупали". Райс головою замкнув ідеальну подачу Джеймса – 2:0.

Англія після 4 турів має максимальні 12 очок та різницю голів 8:0. Далі перше серйозне випробування для команди Тухеля – 9 вересня виїзд у Белград до сербів. Андорра з "бубликом" і різницею 0:10 сидить на дні таблиці.