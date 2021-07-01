"Ще перед турніром було ясно, що є хороший шанс на півфінал. З групи смерті Англії повинні були дістатися Німеччина, Франція або Португалія, а англійці історично погано грають з топ-збірними в плей-офф. Але ми пройшли цей тест, а тепер у нас в суперниках Україна – про кращого опонента складно мріяти.

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Думаю, якби Англія могла вибирати, то між Швецією і Україною вибрала б Україну. Все одно буде складно, особливо в Римі. Тут вже гра не на своєму Вемблі, не на знайомому стадіоні. Але кращого суперника годі й бажати", – сказав Каррагеh для Sky Sports.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія відбудеться 3 липня, початок о 22:00.

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