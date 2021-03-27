Британський дует пішов в опозицію до переважної більшості країн-членів союзу, повідомляє Sky Sports.

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Англійська і шотландська асоціації прагнуть зберегти нинішній формат Ліги чемпіонів із мінімальними нововведеннями. Британцям не до вподоби збільшення кількості команд у турнірі та зростання ігрових тижнів із шести до 10-ти. Це ставить під загрозу проведення внутрішніх змагань. Окрім того, на Туманному Альбіоні не в захваті від ідей з розширеним представництвом в ЛЧ провідних асоціацій і прямими путівками в турнір для трьох найкращих команд в історії Кубка чемпіонів.

Англія і Шотландія натомість пропонують запровадити обмеження на додаткові ігрові тижні (не більше двох додаткових) і встановити ліміт представництва від однієї країни на рівні п'яти клубів.

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