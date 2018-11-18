Англія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Збірна Англії приймає національну команду Хорватії у вирішальному матчі групового етапу Ліги націй. Склади та лінк на онлайн-трансляцію дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Англія – Хорватія стартували о 16:00. Гарет Саутгейт і Златко Даліч раніше визначилися, хто розпочне в старті вирішальний поєдинок у групі A4.

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Англія: Пікфорд – Вокер, Гомес, Стоунз, Чілвел – Дайєр, Барклі, Делф – Стерлінг, Решфорд, Кейн

Запасні: Батленд, Маккарті, Александер-Арнольд, Данк, Кін, Шоу, Вінкс, Лінгард, Деле Аллі, Санчо, Лофтус-Чік, Вілсон

Хорватія: Ловре Калініч – Врсалько, Ловрен, Віда, Єдвай – Модріч, Брозовіч – Ребріч, Влашіч, Перішіч – Крамаріч

Запасні: Летіца, Ліваковіч, Челіта-Цар, Піваріч, Рог, Бадель, Брекало, Брадаріч, Міліч, Мітровіч, Пашаліч, П'яца