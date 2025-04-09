Англійські клуби здобули додаткове місце на основному етапі Ліги чемпіонів, але мають шанс ще збільшити свою єврокубкову квоту.

АПЛ стала одним із чемпіонатів, яка отримала нагороду European Performance Spot (EPS), запроваджену після розширення формату Ліги чемпіонів. Більшу частину сезону Англія очолювала таблицю, а після провалу італійських клубів плей-офф єврокубків, англійцям потрібні були перемога або 2 нічиїх, аби гарантувати п'яте місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон. Із цим вчора впорався Арсенал, який розбив Реал, повідомляє ESPN.

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Таким чином, на сезон 2025/26 від Англії в Лізі чемпіонів візьмуть участь одразу 5 команд. За певних розкладів, ця кількість навіть може збільшитись до 7. Для цього треба, аби Астон Вілла виграла Лігу чемпіонів у цьому сезонів та посіла п'яте місце в АПЛ, а Манчестер Юнайтед або Тоттенхем виграли Лігу Європи.

Додамо, що наразі у топ-5 турнірної таблиці АПЛ перебувають Ліверпуль, Арсенал, Ноттінгем Форест, Челсі та Ньюкасл. Дуже близько, на відстані 1 та 2 очок, розташувались Манчестер Сіті та Астон Вілла відповідно.

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