"Я думаю, що завжди існував певний рівень поваги до Англії, але зараз ми підкріплюємо цю довіру. Гадаю, решта світу вважає, що Англія достатньо конкурентоспроможна, аби вийти у півфінал, а потім у фінал чемпіонату світу. Вони знають, що останні кілька років ми набагато частіше виступали під тиском. Коли я подорожую Європою та світом і зустрічаюся з футболістами, я ще більше ціную те, що ми зробили.

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Чотири роки тому в росії ми також могли позитивно говорити про себе, але не мали реальних доказів перемог у великих матчах. Відтоді ми разом пережили кілька великих поєдинків. Я думаю, що за цей період ми мали так багато таких випадків, що тепер менше задоволення від виходу до чвертьфіналу. З'явилося більше бажання йти далі і більше доказів того, що ми гідно пережили такі ночі. Я думаю, що для будь-якої команди це важлива частина зростання", – цитує Саутгейта Goal.

Нагадаємо, завтра (10 грудня) Англія зійдеться з Францією в 1/4 фіналу чемпіонату світу. Стартовий свисток повинен пролунати о 21:00 за Києвом.

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