Англія – Чехія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Англія – Чехія – відео голів та огляд матчу / Фото з відкритих джерел

Англія знищила Чехію (5:0) у 1 турі відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Англія – Чехія.

Стерлінг відкрив рахунок вже на 24-й хвилині, а до перерви Кейн подвоїв перевагу "трьох левів".

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Після перерви Рахім продовжив феєрити і записав на свій рахунок хет-трик у матчі. Збірна Чехії зуміла лише "відзначитись" автоголом на останніх хвилинах зустрічі.

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