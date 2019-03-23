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Англія – Чехія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

11:19 306 Читать на русском
Англія – Чехія – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Англія – Чехія – відео голів та огляд матчу / Фото з відкритих джерел

Англія знищила Чехію (5:0) у 1 турі відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Англія – Чехія.

24’ Рахім Стерлінг
47’ Харрі Кейн
62’ Рахім Стерлінг
68’ Рахім Стерлінг
84’ Томаш Калас
 

Стерлінг відкрив рахунок вже на 24-й хвилині, а до перерви Кейн подвоїв перевагу "трьох левів".

Англія легко розгромила Чехію: хет-трик і пенальті від Стерлінга, дебюти Хадсон-Одоя та Райса

Після перерви Рахім продовжив феєрити і записав на свій рахунок хет-трик у матчі. Збірна Чехії зуміла лише "відзначитись" автоголом на останніх хвилинах зустрічі.

Англія легко очолила групу А в рамках відбору на Євро-2020.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Євро-2020 Відеоновини Англія Англія Англія - Чехія Чехія Чехія
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