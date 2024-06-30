Англійці обіграли словаків у овертаймі (2:1) та вийшли у чвертьфінал Євро-2024. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Знову нудна та примітивна Англія

Англія вийшла в плей-офф з першого місця, але зустріла кілотонни критики. Заслуженої критики. Надмірна обережність, повільний рух м'яча, нуль ідей в атаці – тренерський штаб навіть на дещицю не розкриває потенціал свого складу.

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Гарет Саутгейт ніби й спробував прислухатись до претензій перед Словаччиною. Для кращої структури атак в центрі поля вийшов Майну, Англія пресингувала, використовуючи високу лінію оборони. На виході – нуль покращень. За перші 20 хвилин англійці завдали одного удару, зате чотири рази порушили правила, аби зірвати контри на власні ворота. Гехі, Майну та Беллінгем до середини тайму сіли на жовті картки.

Англія грала убого. Іншого слова не підібрати. Виділявся хіба що Райс, однак не через командні механізми, а через ефективність в дуелях. Його партнери грали під снодійним Саутгейта. У Гарета такий футбол, що врятувати можуть тільки результати. Є успіх – можна закрити очі на примітив. Так і було з півфіналом ЧС-2018 і фіналом Євро-2020. Так поки що і зараз.

- One of the worst managers in the world after going 1-0 down vs Slovakia. pic.twitter.com/cJdrwtvfgA — ??? ???? (@TheEuropeanLad) June 30, 2024

Словаччина – то любов

На фоні такої Англії просто сяяла Словаччина. Команда Франческо Кальцони сьогодні повторила ідеальний перший там проти Бельгії. Довелося трішки нижче оборонятися, але організація гри залишилася на захмарному рівні. А кожен перехідний епізод словаки старались перетворити в гостру атаку, зразково розбігались.

І виходило! Шранц вже на перших хвилинах ледь не втік сам на сам з голкіпером. Зліва ударна зв'язка Ганцко-Гараслін просто знищувала Вокера на просторі. Ганцко не влучив у дальній кут, а удар Гарасліна заблокували.

Найприємніших слів заслужив Стрелец. 23-річний форвард чіплявся за м'яч та дуже розумно ним розпоряджався – або давав на загострення, або підключав партнерів другим темпом. Давід скинув під удар Гарасліну, а потім виконав результативний пас на Шранца. Словаччина заслужено виграла перший тайм.

У другому таймі Стрелец підстеріг помилку та спробував забити з центра поля. Пікфорд загубив ворота, але м'яч – також.

Kyle Walker's positioning on Slovakia's opening goal. pic.twitter.com/Lwtu9GzQ2H — ESPN FC (@ESPNFC) June 30, 2024

Відчайдушні словаки не дотерпіли

Словаччина – навчена тренерська команда, однак кадри дуже скромні. Деякі футболісти відверто старі (Куцка і Пекарік у 37 грають четвертий матч на Євро), група атаки грає в словацькому та чеському чемпіонатах. Їхній склад дешевший за англійський в десять разів. Різниця в класі мала проявитись.

Словаки терпіли та користувалися прихильністю арбітра. Куцка з попередженням за спиною збив Майну та грубо сфолив проти Райса, але другу жовту не отримав. Пекарік брутально травмував Тріпп'єра, однак навіть "гірчичника" не побачив. Наші сусіди часто падали на газон і тягнули час.

Хто скаже їм криве слово? Коли ж вдавалося відібрати м'яч, то Словаччина спокійно грала під тиском і без паніки виходила з оборони. Прекрасна команда. Не забуваймо, що до сьогодні на Євро-2024 тільки Україна обіграла словаків. Сьогодні не вдалося дотерпіти лічені секунди.

95 - Jude Bellingham's equaliser was England's latest ever goal in normal time at the UEFA European Championship (94:34), and was netted with his side's first shot on target in the match. Cometh. #EURO2024 pic.twitter.com/J1kEOC84X6 — OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2024

Беллінгем пригадав Реал

Зірки АПЛ мучились з таким опонентом. Низом зайти в чужий штрафний не могли, спробували верхом. Перший тайм завершився хвилею стандартів, з якої Англія все одно нічого не могла витиснути. Все було настільки погано, що Саутгейт насмілився випустити Палмера та перевести Саку на лівий фланг оборони.

Кейн від безвиході сам опускався у глибину та на фланги, намагаючись щось придумати. Саме він віддав ключовий пас, перш ніж Фоден скористався прострілом Тріпп'єра та забив. От тільки забив з офсайда – гол скасували. Філ зі штрафного навісив на голову Кейну – капітан дивом пробив повз ворота.

Англія за 90 хвилин так і не завдала жодного удару в площину. Найближчим був Райс, який пальнув у каркас воріт. Абсолютний тренерський провал. Поява Тоуні на останні півтори хвилини – як кульмінація геніальних ідей Саутгейта.

На його щастя, в команді є футболіст Реала, який не вміє програвати. П'ята компенсована хвилина: аут, скидка Гехі головою, Джуд ножицями в падінні поклав м'яч в сітку, врятував Англію та перевів гру в овертайм. А там Кейн після скидки Тоуні вирвав перемогу. У чвертьфіналі Англія зустрінеться зі Швейцарією.

️ Jude Bellingham scores, Harry Kane does the Jude



️ Harry Kane scores, Jude Bellingham does the Kane



pic.twitter.com/Gkht1Dceq5 — B/R Football (@brfootball) June 30, 2024

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