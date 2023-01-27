Англія – Україна: "синьо-жовті" зберуть повний Вемблі на першому матчі відбору Євро-2024
06:30 - Читать на русском
Україна розпочне свій шлях у відборі на чемпіонат Європи за перепвоненого стадіону.
Усі квитки на поєдинок між Англією та Україною вже продані, інформує прес-служба британців.
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Гру 26 березня прийматиме легендарний Уемблі, який вміщує 90 тисяч глядачів. Це буде другий тур в рамках відбіркової групи С. Англія 23 березня встигне зіграти з італійцями на виїзді, а от Україна проведе перший офіційний матч у 2023 році.
Нагадаємо, "синьо-жовті" досі залишаються без головного тренера. Контракт Олександра Петракова завершився ще 31 грудня, але УАФ поки не назвала спадкоємця.
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