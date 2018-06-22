Англія – Туніс: післяматчева прес-конференція Набіля Маалула

Головний тренер збірної Тунісу Набіль Маалул прокоментував поразку від Англії в матчі групового етапуЧС-2018.

"Як я вже говорив на вчорашній прес-конференції, ми чекали важкого матчу. Так і вийшло – це була одна з найважчих і найважливіших ігор. Англія грала добре, ми захищалися майже 90 хвилин.

Дубль Харрі Кейна приніс Англії перемогу над Тунісом

У суперника прекрасні, швидкі гравці. Особливо Стерлінг і Кейн. Їм вдалося прорвати нашу оборону. Нас трохи вибила з колії заміна воротаря, враховуючи рівень зустрічі. Мої футболісти повністю виправдали очікування і виглядали відмінно, особливо в обороні. Але на все воля божа.

Хлопці діяли грамотно тактично, вкрай дисципліновано. До другого гола ми не дозволяли створювати моменти. Так, у нас теж не було хороших шансів для голу, але треба враховувати рівень суперника, їх тиск і взаємодію. Нічия була б прекрасним результатом, але поразка зробить нас більш сконцентрованими в двох інших матчах.

Як ви бачили, найскладнішими були кутові. У першому таймі ще виникали проблеми після того, як Кейн звільняв вільні зони партнерам, але ми змогли це виправити після перерви. З кутовими складно було щось вдіяти, з огляду на зріст і рівень футболістів суперника.

Кейн – один з найкращих нападників в АПЛ, його хочуть купити найкращі клуби. Всі і так бачили, як добре він зіграв. Саме він став автором перемоги суперника, на мій погляд.

Чи не хотілося задіяти VAR, щоб отримати другий пенальті? Я не побачив нічого такого, щоб вимагати повтор. Можливо, потім я побачу щось таке, коли буду дивитися повтор", – цитує Маалула championat.com.