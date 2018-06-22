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Англія – Туніс: післяматчева прес-конференція Гарета Саутгейта

19 червня 00:15 491 Читать на русском
Англія – Туніс: післяматчева прес-конференція Гарета Саутгейта
Гарет Саутгейт / Англія

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував перемогу над Тунісом у матчі групового етапу ЧС-2018.

"Я залишився задоволений тим, як ми продовжували грати, незважаючи на те, що часу залишалося все менше. Ми зберігали терпіння, не почали просто закидати м'яч у штрафну. Ми заслужили перемогу.

Дубль Харрі Кейна приніс Англії перемогу над Тунісом

Ми створили дуже багато явних гольових моментів, особливо в першому таймі, і зберігали перевагу в другому. Навіть якби матч закінчився нічиєю, ми б пишалися своєю грою.

Наш рух, темп, контроль м'яча були хороші. Ми вимотали суперника. Хороші команди забивають в кінцівці – якщо ти домінуєш, суперник втомиться.

Важко виділити когось одного, це був командний виступ. Команда зіграла блискуче. Ми заробили цю перемогу за три останні тижні праці, не тільки за сьогодні", – цитує Саутгейта BBC.

ЧС-2018 1 тур

Туніс - Англія: Понеділок 18 червня 2018

Туніс
Матч завершено
1 : 2
Англія
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