Джордан Пікфорд

Вік: 30 років

Амплуа: голкіпер

Клуб: Евертон

Transfermarkt: 22 млн євро

Статистика у збірній Англії: 66 матчів, 48 пропущених голів

Багато років збірна Англії потерпала через нестабільність на голкіперській позиції. Ера Девіда Сімена завершилася чемпіонатом світу-2002, де ветеран пропустив поза вуха легендарний гол Роналдінью метрів із 45. Згодом рукавички приміряли Пол Робінсон, Роб Грін, Девід Джеймс, Бен Фостер, Джо Харт. Хороші, кваліфіковані воротарі. Проте варто було їм одягнути светр "Трьох левів" – починалися приколи, ганебний мандраж, який призводив до передчасного вильоту з плей-офф, а то й узагалі невиходу з групи чи навіть відбіркового турніру (на Євро-2008 родоначальники не поїхали). Усе змінилося, коли Англію очолив Саутгейт, а місце у воротах зайняв Джордан Пікфорд.

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Взагалі-то його прізвище – Pigford. Батька Джордана – Лі – настільки затравили в школі образливим прізвиськом "Свиня" (Pig), що він при першій нагоді змінив ненависну літеру у прізвищі. Зацькованість Пікфорда-старшого на підсвідомому рівні передалася і його нащадку. Джордан був дуже замкнутою дитиною. Навіть ризикував опинитися в кріслі дитячого психолога. Проте врятував футбол. Він пройшов усі рівні підготовки у Сандерленді, однак у плани першої команди не входив зовсім. І тут свою визначну роль у долі Пікфорда зіграв тренер молодіжки "чорних котів" Марк Прудо, який порадив поїхати в оренду і замовив за юнака слово перед Дарлінгтоном – клубом класичної англійської "трясовини".

Джордан там напропускав, звісно. Команда була дуже слабкою і невдовзі навіть припинила своє існування на деякий час. Прудо спрямовував кіпера у все нові оренди – Олфретон, Бертон, Карлайл. Не зламатися, не пожбурити рукавички у смітник Пікфорду допомагали регулярні запрошення у збірну Англії різного віку – U-16, U-17, U-18, U-19… Та й рівень орендаторів зростав – Бредфорд, Престон.

І хлопець таки дочекався свого шансу. На початку сезону 2016/17 травмувався основний голкіпер Сандерленда Віто Манноне. Пікфорд замінив його і відіграв до самого фінішу. Клуб вилетів у Чемпіоншип з останнього, двадцятого місця. Проте до Джордана не могло бути жодних претензій. Ба більше, влітку 2017-го голкіпера молодіжної збірної Англії перехопив Евертон, виклавши майже 29 млн євро. Перехід Пікфорда навіть став найдорожчим трансфером англійського голкіпера в історії.

На Гудісон Парк він провів уже сім сезонів. Став лідером, капітаном, чотири рази визнавався гравцем року. Зокрема, у трьох останніх кампаніях йому незмінно віддавали найбільшу кількість голосів. Навіть попри присутність невтомного Віталія Миколенка. Пікфорд високо оцінює свого лівого захисника: "Миколенко – чудовий хлопець. І ставлення до роботи у нього на висоті. Його відданість не має рівних".

Зріст Джордана – доволі скромний, як для голкіпера. Лише 185 сантиметрів. Однак він бере своє правильним вибором позиції та стрибучістю. Іноді й цього не вистачає. На ЧС-2018 Англія мінімально поступилася Бельгії (0:1), а гол Янузая повісили на Пікфорда. Саркастичний коментар щодо колеги зробив навіть бельгійський кіпер Куртуа: "Їхній голкіпер на 10 сантиметрів нижчий за мене. Я парирував би цей удар. Він же був надто заклопотаний стрибком".

Головним героєм вчорашньої перемоги над Швейцарією Пікфорда можна назвати лише дуже умовно. Безперечно, більшість статистичних порталів віддають належне Сака, Беллінгему, Райсу. Джордан на цей почесний статус напрацював, скоріше, сукупно – упродовж усього турніру. Він – чи не єдиний аргумент дивитися матчі цієї роботизованої збірної Сонного царства. Просто – живий і справжній. Зазвичай у командах емоції дозволяють собі польові гравці, а голкіпери – втілення спокою. В Англії – усе навпаки. Трюками, вигуками та гримасами Пікфорд заводить себе, розворушує товаришів-ботанів і спантеличує суперників – Аканджі став найсвіжішою жертвою. Такий собі Брюс Гроббелар, якщо хтось пам’ятає, або Пол Гаскойн. Наразі це працює – родоначальники вже у півфіналі.

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