Англія – США: стартові склади та онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Збірні Англії та США зустрічаються в рамках 2-го туру групового етапу чемпіонату світу-2022. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом. Телетрансляція зустрічі доступна на MEGOGO та Суспільному. У стартовому турі чемпіонату світу англійці розбили Іран (6:2), а американці поділили очки з Уельсом (1:1).
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Стартові склади
Англія: Пікфорд – Тріпп'єр, Стоунз, Маґуайр, Шоу – Райс, Беллінгем – Сака, Маунт, Стерлінг – Кейн
США: Тернер – Дест, Ціммерман, Рім, Робінсон – Маккені, Адамс, Муса – Веа, Райт, Пулішіч
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