Англійці зустрічаються зі словенцями в третьому турі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Англія – Словенія стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO.

Англія – Словенія: анонс матчу Євро-2024

Англія здолала Сербію з невиразною грою та розписала нічию з Данією, але все одно гарантувала 1/8 фіналу. Словенія ще має шанс зачепитися за плей-офф.

Стартові склади команд

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Гехі, Тріпп'єр – Галлахер, Райс – Сака, Беллінгем, Фоден – Кейн.

Запасні: Рамсдейл, Хендерсон, Шоу, Конса, Данк, Трент, Тоуні, Гордон, Воткінс, Боуен, Езе, Гомес, Палмер, Вортон, Майну.

Словенія: Облак – Карнічнік, Дркушіч, Бійол, Янжа – Стояновіч, Гнєзда-Черін, Елшнік, Млакар – Шпорар, Шешко.

Запасні: Белец, Векіч, Балковец, Блажіч, Станковіч, Вербіч, Ловріч, Куртіч, Хорват, Віповнік, Целар, Брекало, Жугель, Жельковіч, Ілічіч.