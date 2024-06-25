Збірна Англії в рамках 3-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє зі Словенією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

На відміну від інших фаворитів Євро-2024, збірна Англії все ще може фінішувати нижче прямих прохідних місць у плей-офф. Вболівальники англійців з радістю б уникнули таких сюрпризів та інтриг, але команда Гарета Саутгейта вперто грає у свій футбол: максимально раціональний, непереконливий і відверто нудний. Матчі з Сербією та Данією видалися дуже важкими. Поєдинок проти Словенії точно не обіцяє бути легшим.

Збірна Англії дочекалася критичного підсилення на Євро – унікальний гравець Саутгейта, який не виходив на поле 4 місяці

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Чемпіонат Європи – турнір інтенсивний, тож тут треба якісно розподіляти свої сили, щоб до кінця дистанції дійти у хорошій формі. Все дуже динамічно і насичено – своєрідна гра на виживання. Та якщо у твоєму розпорядженні одне з найкращих поколінь в історії англійського футболу, то ти зобов'язаний грати у кращий футбол і не перетворювати останні хвилини кожного матчу на американські гірки.

У першому турі Англія ледь не втратила мінімальну перевагу над Сербією (1:0) і, як наслідок – один із найбільш млявих матчів усього турніру. Не кращий малюнок гри підопічні Саутгейта продемонстрували проти Данії (1:1). Більше того, поразка англійців не виглядала б нелогічною, якщо зважати на перебіг подій на Франкфурт Арені.

Від поєднання футболістів рівня Кейна, Райса, Сака, Беллінгема і Фодена завжди очікуєш більшого. І якщо команда з такими іменами грає примітивно, то не варто дивуватися появі десятків мемів у соцмережах.

Southgate: "You know what to do?"



Gallagher: "No."



Southgate: "Me neither. Tell Jude I said hi!” pic.twitter.com/YNbmn66iis — Footy Humour (@FootyHumour) June 20, 2024

Не лише візуально гра збірної Англії виглядає непривабливо. Про це свідчить і статистика у розрізі 90 хвилин. Серед усіх учасників Євро-2024 лише Шотландіє б'є по воротах рідше за Англію. Лише гравці Шотландії та Угорщини роблять менше дотиків у штрафному майданчику суперника за англійців. Та навіть навішують у штрафний майданчик підопічні Саутгейта більше тільки за Швейцарію та Албанію.

Водночас така тактика працювала на минулому чемпіонаті Європи. Де зупинилася Англія? Так, у фіналі. Тому передчасно знищувати тренерський штаб англійців не варто. Зустріч зі Словенією – ще один тест на витривалість. До прикладу, словенці не програвали в останніх восьми матчах.

Обидві збірні є лідерами Євро-2024 за кількістю довгих передач. Словенці взагалі не люблять тримати м'яч під контролем і безумовно підлаштовуватимуться під Англію. Проти сербів команда Матяжа Кека володіла м'ячем лише протягом 41% ігрового часу, а з данцями його було ще менше – 35%.

Водночас словенці були доволі ефективними і гострими. Як підсумок, дві нічиї 1:1 і шанси на прямий вихід із групи до останнього туру. А якби не пропущений м'яч на 90+5 хвилині від Сербії, то Словенія зараз би лідирувала у квартеті разом із Англією.

HEARTBREAK FOR SLOVENIA!



LUKA JOVIC IN THE 96TH MINUTE TO EQUALIZE FOR SERBIA.



THESE EUROS CONTINUE TO DELIVER! pic.twitter.com/09Szo0MTFL — ESPN FC (@ESPNFC) June 20, 2024

Для того, щоб фінішувати другою, Словенії навіть не обов'язково перемагати Англію. У словенців абсолютна рівність усіх показників із Данією (навіть забитих та пропущених голів), тож у випадку нічийних підсумків в обох поєдинках, нічия Словенії та Англії просто має бути більш результативною.

Статистика особистих зустрічей зовсім не на користь Словенії: у шести матчах Англія п'ять разів перемагала, ще один раз було зафіксовано нічию. Англія – безумовний фаворит цього протистояння. Та у попередніх двох поєдинках на Євро-2024 Словенія вже була темною конячкою. І при цьому все ще не програвала.

Варто зазначити, що підопічні Гарета Саутгейта в разі здобуття першого місця можуть вийти на Україну – якщо "синьо-жовтим" все ж вдасться вийти у плей-офф з третього місця.

Орієнтовні склади на матч Англія – Словенія

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Гехі, Тріпп'єр – Галлахер, Беллінгем, Райс – Сака, Фоден, Кейн.

Словенія: Облак – Карнічнік, Дркушіч, Бійол, Янжа – Стояновіч, Гнєзда-Черін, Елшнік, Млакар – Шпорар, Шешко.

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