Англійці зустрічаються зі словаками в плей-офф Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Англія – Словаччина стартує о 19:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO.

Англія – Словаччина: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2024

Англія виграла свою групу з блідим футболом, забивши лише два голи. Словаччина вийшла в плей-офф з третього місця української групи. Команді Реброва словаки програли, але красивої перемоги над Бельгією та нічиєї з Румунією виявилось достатньо.

Стартові склади команд

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Гехі, Тріпп'єр – Майну, Райс – Сака, Беллінгем, Фоден – Кейн.

Запасні: Рамсдейл, Хендерсон, Шоу, Александер-Арнольд, Конса, Данк, Галлахер, Тоуні, Гордон, Воткінс, Боуен, Езе, Гомес, Палмер, Вортон.

Словаччина: Дубравка – Пекарік, Вавро, Шкріняр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Шранц, Стрелец, Гараслін.

Запасні: Родак, Равас, Оберт, Ріго, Дьомбер, Суслов, Боженік, Тупта, Бенеш, Грошовскі, Де Марко, Дюріш, Беро, Зауер, Коша.