"Я так пишаюся гравцями та характером, який продемонстрували хлопці. Усі, кого ми випустили на поле, зіграли свою роль і допомогли нам подолати цю перешкоду. Ці гравці підштовхують один одного і допомагають один одному, як це робили сьогодні, і це дало результат.

Рекордні голи Кейна і Беллінгема у відеоогляді матчу Англія – Словаччина – 2:1

Беллінгем? Фантастика Ми думали про те, чи варто його змінити, але ви знаєте, що він здатний на такі речі. Кейн – визначний бомбардир, він так добре керує командою. Він винятковий капітан, який підтримує корабель на плаву.

У мене до кінця було дивне відчуття, що результат матчу не вирішений наперед, і я знаю, що зараз це звучить смішно. Ми тиснули. Знаємо, що нам потрібно було краще розпоряджатися м'ячем, але ми не могли знайти правильні рішення у першому таймі та проявили себе краще у другому. Зрештою, ми забили – таке може статися, якщо продовжуєш виснажувати суперника.

За 15 хвилин до кінця матчу я думав, чи Джуд все ще тримається на ногах. Він та Кейн створюють такі моменти, і саме тому тренер не робить замін, коли люди вимагають їх. У нас на полі було достатньо атакувальних гравців", – цитує Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

Англія була за мить від епічної ганьби – Джуд в стилі Реала втримав збірну на Євро-2024, Кейн вибив героїчну Словаччину