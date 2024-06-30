Збірна Словаччини може пишатися своїм успіхом. Втретє у своїй історії "соколи" грають у плей-офф великого турніру. Двічі це сталося на чемпіонатах Європи. Як і у випадку з Україною, все вирішилось у першому ж турі – поки підопічні Сергія Реброва опускали свою різницю голів на дно, команда Франческо Кальцони святкувала перемогу над Бельгією. Різниця голів і дозволила прорватись до 1/8 фіналу.

Зірка Словаччини розкрив рецепт успіху проти Англії – він назвав найбільш небезпечного гравця команди Саутгейта

Тепер словаки поміряються силами зі збірною Англії. Номери з групового етапу тут вже не пройдуть – у Румунії інший суперник, тож розкатати сумнозвісне "біскотто" не вийде. Хорошого футболу протягом 30 хвилин першого тайму проти "трьох левів" теж може бути замало, а зіграти рівніше цьому колективу ще не вдавалося. Підопічні Франческо Кальцони бувають або дуже крутими, або ніякими – третього не дано.

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З іншого боку, сьогодні "соколам" може бути легше, ніж у попередніх поєдинках. Це Бельгію та Україну треба було агресивно пресингувати, розкриваючи простір за спинами – інакше б все завершилось дуже сумно. Англія ж не збирається вмикати якийсь серйозний тиск, а наявність вільного простору ще не означає, що туди хтось побіжить.

Гарета Саутгейта завжди критикували за стиль, який не здатний стерпіти жодний вболівальник, однак на Євро-2024 він пішов ще далі. Його Англія не тільки завершила груповий етап з двома голами, а ще й "вразила" футболом своїх зірок. Трент з позиції розігруючого центрхава віддає менше пасів, ніж опорник Райс, а Кейн при 90% володіння в матчі з Сербією зробив перший дотик до м'яча аж на 17-й хвилині – і віддав всього 12 передач, хоча опускався для комбінацій як фальшива дев'ятка.

Беллінгем замість ривків в штрафний з глибини займався страхуванням своїх центрбеків, а у поєдинку зі Словенією його взагалі перевели на позицію лівого захисника (при володінні). Причому без жодної причини. Нині ж аналітики з Opta очікують побачити на цій позиції Вокера – формально через сумніви щодо готовності Тріпп'єра, але ми то все розуміємо...

Англія просто відмовляється грати у футбол більше, ніж потрібно. У поєдинку з сербами команда атакувала тільки до 13-ї хвилини, поки не вдалося забити гол. Купа перестраховок спаплюжили матч з Данією, а рішення поспати замість перегляду гри зі Словенією – найкраще рішення, яке могли прийняти вболівальники на цьому турнірі. Існують величезні сумніви, що зі Словаччиною острів'яни спробують зіграти інакше.

От тільки є одне але – стиль Саутгейта працює! Саме його підопічні відкривали рахунок у іграх з сербами та данцями. Кейн і Беллінгем забивали, причому в фірмовому стилі. Ізоляції й здвоювання на фланзі Сака все такі ж небезпечні, але при цьому Англія старається засушити матч. І це вдається їй без проблем.

Саме тому ніхто не вірить у збірну Словаччини в сьогоднішній зустрічі. У "соколів" занадто вікова команда, яка не витримує своєї є інтенсивності. До того ж, важко буде стримати Фодена (а може і швидкісного Вокера чи Беллінгема), коли в тебе на фланзі обороняється 37-річний Пекарік.

З іншого боку, підопічні Франческо Кальцони агресивно пресингують і доволі непогано відкочуються в блок. Його можна розгойдувати за наявності бажання – але коли Англія виявить це бажання? Чи виявиться взагалі? А чи зможе вона це зробити, з огляду на дивні ідеї Гарета Саутгейта та проблеми лідерів у його моделі?

А наші західні сусіди ще й можуть похизуватись сильними флангами та перехідними фазами. З огляду на всі ці фактори, гол "соколів" не стане несподіванкою – і для "трьох левів" він може становити проблему. Цілком ймовірно, що після фінального свистка всі розхвалюватимуть команду Франческо Кальцони.

Тим не менш, клас британців, старість словаків і магічна ефективність Саутгейт-болу змушує вірити у прохід збірної Англії.

Орієнтовні склади на матч Англія – Словаччина

Англія: Пікфорд – Александер-Арнольд, Стоунз, Гехі, Вокер – Мейну, Райс – Сака, Буллінгем, Фоден – Кейн

Словаччина: Дубравка – Пекарік, Вавро, Шкріньяр, Ганцко – Лоботка – Шранц, Куцка, Дуда, Хараслін – Стрелєц

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