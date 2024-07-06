Збірні Англії та Швейцарії зустрічаються в рамках 1/4 фіналу Євро-2024. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Англія – Швейцарія розпочнеться о 19:00 за київським часом. Команди вийдуть на поле Меркур Шпіль-Арені в Дюссельдорфі. Дивитися гру наживо можна на медіа-сервісі Megogo за наявності відповідної підписки.

Англія – Швейцарія: анонс матчу 1/4 фіналу Євро-2024

Збірні неабияк здивували на Євро-2024, але по-різному. Англію вважали фаворитом турніру, однак невпевнена гра британців значно похитнула їхні шанси в очах уболівальників. Натомість Швейцарія стала, мабуть, головною несподіванкою. Впевнена гра у групі та тріумф над Італією в 1/8 фіналу дали віру, що "наті" здатні шокувати будь-якого фаворита.

Англія – Швейцарія: стартові склади

Англія: Пікфорд – Тріпп'єр, Стоунз, Конса, Вокер – Майну, Райс – Сака, Беллінгем, Фоден – Кейн

Швейцарія: Зоммер – Шер, Аканджі, Родрігес – Варгас, Фройлер, Джака, Ебішер – Рідер, Ндоє – Емболо.