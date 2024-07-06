Англія – Швейцарія – 1:1 – відео голів та огляд матчу Євро-2024 з черговою серією пенальті
6 липня 22:02 - Читать на русском
Англія переграла Швейцарію у чвертьфіналі Євро-2024 (0:0, по пен, 5:3). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 3 )
завершено
Брель Емболо 75’
75’ Брель Емболо
У черговому чвертьфінальному матчі Англія зустрічалася зі Швейцарією. Голи публіка побачила лише наприкінці другого тайму. Емболо відкрив рахунок, а через п'ять хвилин Сака відновив рівновагу. Доля путівки у півфінал вирішувалася у серії пенальті, де команда Саутгейта виявилася сильнішою.
Англія вийшла у півфінал Євро-2024, по пенальті вибивши Швейцарію – Сака врятував гласним голом, зірка Ман Сіті підвів
Нагадаємо, Англія зіграє у півфіналі з переможцем пари Туреччина – Нідерланди.
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