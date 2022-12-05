"У перші 25-30 хвилин нам було трохи складно з м’ячем, але наші найкращі можливості були через те, що ми виграли м’яч у суперника. Думаю, що Беллінгем і Хендерсон були видатними в цьому аспекті. Вони обидва спрямовані на атаку півзахисники та рухаються до воріт суперника. Хендо не забиває багато голів, але я думаю, що він був видатним.

Безапеляційний розгром Сенегалу у відеоогляді матчу з Англією – 0:3

Джордан об’єднує команду. Він був видатним у розташуванні команди, Хендерсон справжній лідер. Його виступи були для нас найвищими цінностями. Блискучий виступ сьогодні, я бачив трохи критику щодо його гри. Це смішно. Його недооцінюють щодо технічності, але він знову виступив у великій грі, забив грандіозний гол. Настав час, щоб Хендерсон отримав трохи поваги.

Перші 35 хвилин були важкими. Сенегал був справді компактним, енергійним і кілька разів створювали небезпечні моменти. Ми знали, що нам потрібно забити перший гол. Англія показала, що може забивати голи сама. Ми показали, що можемо бути холоднокровними у вирішальні моменти та реалізували дійсно хороші моменти. Команда також показала, що може залишити ворота без пропущеного гола, і це буде дуже важливо, якщо ми хочемо виграти наступний матч", – цитує Саутгейта Express.

Нагадаємо, що Англія розгромила Сенегал та вийшла у чвертьфінал ЧС-2022, де зійдеться з Францією.

Англія розгромила Сенегал і вийшла у чвертьфінал ЧС-2022 – два герої Саутгейта і фініш для найкращих африканців