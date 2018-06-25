Англія – Панама: післяматчева прес-конференція Гарета Саутгейта

Керманич збірної Англії Гарет Саутгейт поділився емоціями після розгромної перемоги своїх підопічних над панамцями (6:1) у 2-му турі групи G на чемпіонаті світу-2018.

"Панама відразу сіла в оборону, грала 6-3-1. Нам потрібен був час, щоб пристосуватися до такої гри. Так, у другому таймі ми не були настільки активними, але після 6:1 нерозумно критикувати хлопців. Крім цього, вони грали у важких умовах – було дуже спекотно.

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Секрет наших стандартів? Та ми просто їх відпрацьовуємо. У нас є футболісти, які вміють класно подавати та відмінно боротися за верхові м'яч. Ось і все.

Чи будемо обирати, з якого місця вийти краще? Давайте насолоджуватися моментом і отримувати задоволення від гри з Бельгією. Скажу так: Англія прагне добре зіграти в футбол, а з розкладами розберемося пізніше. Знаєте, я більше радів перемозі над Тунісом. Тоді ми були у складній ситуації і вийшли з неї.

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Сьогодні, щоправда, було дуже дивно: 5:0 до перерви, все завершено, потрібно змушувати футболістів грати в другому таймі з ентузіазмом. Дійсно дивно. Але, звісно, приємно. Хоча я дійсно вважаю, що з Тунісом збірна Англії зіграла краще, ніж проти Панами", – наводить слова Саутгейта Sport24.

Збірна Англії розгромила панамців із рахунком 6:1. Три з шести м'ячів забив Харрі Кейн, якого визнали найкращим гравцем поєдинку. Форвард Тоттенхема повторив досягнення Лінекера і Ханта, які теж робили хет-трики на чемпіонатах світу. Дивіться відео забитих м'ячів і огляд зустрічі.