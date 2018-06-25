Англія – Панама: післяматчева прес-конференція Ернана Даріо Гомеса

Головний тренер збірної Панами Ернан Даріо Гомес прокоментував розгромну поразку своїх підопічних у матчі 2-го туру групи G на чемпіонаті світу-2018 проти англійців (1:6).

"Це Бог подарував Балою гол. Він збирається піти зі збірної. І ось такий подарунок зробив для себе. Так, ми щасливі, що суміли забити гол на чемпіонаті світу.

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Відверто кажучи, ми могла програти і з більшим рахунком. Англія забила чудові голи, і пенальті в наші ворота були чесними. Неймовірно ефективна збірна! Їхнім стандартам протистояти ми не зуміли. 5:0 у першому таймі – жахливий результат. Але Англія його заслужила. Панама ще дитя у футболі, про якого ніхто нічого не знає. Не вивчає наш стиль, тактику. Напевне, це десь і допомогло нам забити Англії.

Після матчу сказав Саутгейту, що захоплююся збірною Англії. Сьогодні ми багато чому навчились у збірної Англії", – цитує Гомеса Sport24.

Збірна Англії розгромила панамців із рахунком 6:1. Три з шести м'ячів забив Харрі Кейн, якого визнали найкращим гравцем поєдинку. Форвард Тоттенхема повторив досягнення Лінекера і Ханта, які теж робили хет-трики на чемпіонатах світу. Дивіться відео забитих м'ячів і огляд зустрічі.