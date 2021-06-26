Збірна Німеччини змушена вносити корективи у свою підготовку до матчу 1/8 фіналу Євро проти Англії.

Підопічним Льова не дозволили провести передматчеве тренування на Вемблі, інформує Kicker.

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Німці хотіли випробувати поле стадіону, на якому відбудеться поєдинок з Англією. Втім, УЄФА заборонив тренування, щоб дати газону додатковий час на відновлення. "Нам би дуже хотілося тренуватися там. Це сумно, адже настає особливий етап турніру, а Вемблі – особливий стадіон", – не приховував розчарування представник DFB Йенс Гріттнер.

Додамо, що матч Англія – Німеччина відбудеться 29 червня. У цій парі визначиться потенційний суперник України, яка на стадії 1/8 фіналу Євро зустрінеться зі Швецією.

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