Англія – Італія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу суперників України
Англія приймає Італію в рамках відбору на Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині.
Матч Англія – Італія стартує о 21:45за київським часом. Дивитися матч можна на платформі MEGOGO.
Англія лідирує в нашій групі, а Італія має однакову кількість очок з Україною, але матч в запасі. "Скуадра Адзурра" – прямий конкурент збірної за вихід на Євро-2024.
Мальта – Україна: стартові склади та онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024
Стартові склади команд
Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магуайр, Тріпп'єр – Філліпс, Райс – Рашфорд, Беллінгем, Фоден – Кейн.
Запасні: Джонстон, Рамсдейл, Гехі, Хендерсон, Данк, Колвіл, Александер-Арнольд, Галлахер, Воткінс, Гріліш, Маддісон, Бовен.
Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Скальвіні, Ачербі, Удоджі – Фраттезі, Крістанте, Барелла – Берарді, Скамакка, Ель-Шаараві.
Запасні: Вікаріо, Мерет, Дімарко, Гатті, Локателлі, Кін, Бонавентура, Распадорі, Дарміан, Манчіні, Орсоліні, Бастоні.