Звання найкращого гравця матчу за версією УЄФА дісталось півзахиснику Ліверпуля і збірної Англії Кертісу Джонсу.

Історичне чемпіонство "молодих левів" у відеоогляді фіналу Євро-2023 Англія U-21 – Іспанія U-21 – 1:0

"Він завжди був на висоті в потрібний момент, чудово грав між лініями і показав себе справжнім лідером команди", – йдеться у висновку технічних експертів на офіційному сайті організації.

Нагадаємо, Джонс у доданий до першого тайму час відзначився голом, який, у підсумку, виявився єдиним і вирішальним.

Натомість статистичний портал SofaScore героєм матчу обрав іншого гравця англійців – голкіпера Джеймса Траффорда, який вже у доданий час потягнув пенальті від іспанців і дозволив своїй команді завоювати перший титул за майже 40 років. Окрім того, він став самим "сухим" на турнірі, не пропустивши жодного гола.

Англія стала чемпіоном Європи, обігравши Іспанію – кіпер відбив пенальті на 90+9 і приніс перший титул за 39 років