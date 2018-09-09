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Англія – Іспанія: Шоу через моторошну травму в нерухомому стані покинув поле з кисневою маскою

8 вересня 23:24 1121 Читать на русском
Англія – Іспанія: Шоу через моторошну травму в нерухомому стані покинув поле з кисневою маскою
Люк Шоу / фото ФК МЮ

Захисник збірної Англії Люк Шоу втратив свідомість у матчі проти Іспанії.

На 52-ій хвилині матчу першого туру Ліги націй між Англією та Іспанією захисник англійців Люк Шоу зіштовхнувся з Карвахалем, після чого впав на газон та вже не зміг піднятись.

Шоу забив дебютний гол у професійній кар'єрі, для цього йому знадобився 141 матч

Над Шоу кілька хвилин "чаклували" лікарі, але привести гравця до тями їм не вдалось. Захисника на ношах та у кисневій масці понесли до підтрибунного приміщення.

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Замість Шоу на поле з'явився Денні Роуз.

Ліга націй1 турУемблі (Лондон)

Англія - Іспанія: Субота 08 вересня 2018

Англія
Матч завершено
1 : 2
Іспанія
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Теги
Ліга націй Важка травма Відеоновини Англія - Іспанія Люк Шоу Люк Шоу Англія Англія
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