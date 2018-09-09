Англія – Іспанія: Шоу через моторошну травму в нерухомому стані покинув поле з кисневою маскою

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"Це абсолютна неповага", – Федерація футболу Іспанії проти проведення матчів Ла Ліги в США
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Україна – Словаччина: Шевченко може зробити 3 зміни у складі – названо кандидатів на основуЛіга націй — 8 вер 2989
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Ліга націй: екс-динамівець голом допоміг Швейцарії знищити Ісландію, Білорусь розтрощила Сан-МаріноЛіга націй — 8 вер 937
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Україна – Словаччина: Шовковський допомагає Луніну – збірна провела тренування на Арені ЛьвівЗбірна України — 8 вер 1617
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"Буде набагато складніше, ніж із чехами": Яремчук оцінив власні шанси зіграти у матчі Україна – СловаччинаЛіга націй — 8 вер 1949
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