Англія в рамках 1-го туру групового етапу ЧС-2022 зутрінеться зі збірною Ірану. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2022, 1-й тур, група В

21 листопада, 15:00, м. Доха, Міжнародний стадіон Халіфа

Головний арбітр: Рафаел Клаус (Бразилія)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Ще один матч, який демонструє мерзотне обличчя FIFA та ганебність катарського Мундіалю. Іран давно вже викликав острах зі своїми середньовічними законами та розпалом війн на Близькому сході, однак у 2022 році режим остаточно зійшов з рейок. Країна продає росіянам ударні дрони й ракети, якими бомблять Україну (і це точно не весь список допомоги), а місцева поліція вбила молоду жінку за неправильно одягнений хіджаб.

Фанат Реала опинився в іранській в'язниці – він пішки вирушив на ЧС-2022 в Катарі

На відміну від росіян, іранський народ вийшов на масові протести, які не стихають вже кілька місяців. У відповідь режим почав страчувати окремих протестувальників, а для інших незадоволених настав час терору. Ця історія не оминула і футбол.

Іранські спецслужби нещодавно заарештували другого бомбардира в історії чемпіонатів світу (того самого Алі Даеї, якого потім випустили). Кілька гравців і тренерів Персеполіса були викликані органами безпеки тільки за те, що зіграли в чорних пов'язках на знак протесту проти арешту колишнього капітана. До того ж, влада вимагає, аби застосували санкції щодо Сердара Азмуна, адже той активно підтримує боротьбу за права жінок.

Ймовірно, більшість збірників налаштовані проти режиму. Iran International повідомляв, що група футболістів навіть просила FIFA дискваліфікувати свою національну команду з ЧС-2022 – цього ж вимагала вся адекватна міжнародна спільнота. Втім, Джанні Інфантіно плювати хотів як на іранський народ, так і на гравців. У цьому його підтримує і головний тренер збірної Карлуш Кейруш, який на питання про роботу в Ірані видав щось неадекватне.

Екс-тренер Реала продався Ірану – на запитання про вбивства почав вимагати гроші й зірвав прес-конференцію

Все це налаштовує фанів проти перської команди – це нормально, але трішечки прикро. Більшість футболістів там точно дружать з головою. Та і в спортивному плані цей колектив виглядав симпатично як на попередньому Мундіалі, так і в кваліфікації до нинішнього.

"Леопарди" у 18 матчах відбору зазнали всього трьох поразок (від Іраку, Бахрейну та Південної Кореї) та розписали одну нічию (з тими ж корейцями). Взагалі, із січня 2019 року Іран переміг у 24 матчах з 34-х, одного разу навіть розбомбивши Камбоджу з рахунком 10:0. Конкретно на Кубку Азії-2019 збірна дійшла до півфіналу.

Щонайголовніше, іранських футболістів почали цінувати у Європі. Азмун переїхав у Байєр, Таремі феєрить в Порту, Джаханбахш після Брайтона перейшов у Фейєнорд, а Хаджсафі та Ансаріфард непогано проявили себе за АЕК. Можна згадати також про крутий перформанс Шахаба в УПЛ, але у заявку на ЧС-2022 він не потрапив.

Єдиним проколом збірної є тренерське питання. Всього за два місяці до Мундіалю замість Драгана Скочіча федерація призначила Карлуша Кейруша – до цього він працював з Іраном цілих вісім років, зігравши з ним на ЧС-2014 та ЧС-2018. Важко зрозуміти, як ця перестановка позначиться на команді, але у товарняках перед ЧС-2022 перси перемогли Уругвай і втримали нічию з Сенегалом.

Словом, Іран не варто недооцінювати – і англійцям особливо важливо це розуміти. Острів'яни завжди демонстрували максимальну успішність перед топ-турнірами, виграючи по кількадесят матчів поспіль без особливого напруження, аби потім вилетіти з ганьбою. З приходом Гарета Саутгейта ситуація частково покращилась – тепер Англія ганьбилась суто своїм ігровим стилем, але результати пішли вгору.

Після півфіналу на ЧС-2018 та фіналу Євро-2020 "трьох левів" занесли до розряду фаворитів катарського Мундіалю. Втім, влітку 2022-го віце-чемпіони Європи шокували спільноту, вилетівши з елітного дивізіону Ліги націй – збірна не здобула жодної перемоги в шести матчах, та ще й зазнала розгрому від Угорщини на Вемблі (0:4).

Без сексу: європейська топ-збірна по-особливому готується до ЧС-2022

Це ще можна списати на зміну схеми та кадрові експерименти (для цього Лігу націй і організували), однак прямо перед ЧС-2022 почалися кадрові проблеми. Через пошкодження у Катар не поїхали Бен Чілвелл і Ріс Джеймс, а Джеймс Меддісон та Кайл Вокер пропустять перший тур. Все це неабияк насторожує, хоча загалом заявка збірної Англії виглядає максимально переконливо – жодного зайвого прізвища.

На багатьох позиціях навіть є перебір виконавців, тож списувати підопічних Гарета Саутгейта не варто. Ліга націй не може бути показником сили команди. Англія має все для перемоги на ЧС-2022.

Орієнтовні склади на матч Англія – Іран

Англія: Пікфорд – Стоунз, Даєр, Маґуайр – Тріпп'єр, Райс, Беллінгем, Шоу – Сака, Кейн, Стерлінг

Іран: Абедзаде – Мохаррамі, Пураліганджі, Хоссейні, Мохаммаді – Джаханбахш, Нуроллахі, Еззатоллахі, Хаджсафі, Амірі – Таремі

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Фаворит у цій парі очевидний, але не варто розраховувати на просту перемогу Англії. По-перше, Іран привіз реально симпатичну команду. По-друге, Карлуш Кейруш завжди вмів "сушити" гру. По-третє, самі британці нікуди не поспішатимуть – ймовірно, вони кататимуть м'яч у високому темпі й чекатимуть на помилку суперника хоч цілу годину, зрідка вмикаючись у пресинг після втрат.

Цей стиль є важким для глядачів, але для результату на топ-чемпіонатах збірних він є максимально зручним. Також слід не забувати про кадрове різноманіття "трьох левів" і їхню шалену перевагу в класі. У Ірану, своєю чергою, травмувався Азмун. Поєднавши всі ці фактори, можна зрозуміти, що поєдинок повинен завершитись впевненою перемогою Англії.

ЧС-2022: хто зіграє на Мундіалі у Катарі – заявки усіх 32 збірних