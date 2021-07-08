Англія – Данія: Венгер розкритикував арбітрів через скандальний пенальті – його підтримав екс-рефері АПЛ
Легендарний тренер Арсен Венгер прокоментував ключовий епізод другого півфіналу Євро-2020, в якому Англія перемогла Данію (2:1).
"Це не пенальті. Я не знаю, чому помічники на VAR не попросили суддю поглянути на монітор. В такий момент важливо, щоб арбітр був повністю впевнений у рішенні, що це пенальті. Для мене це не пенальті. Думаю, бригада VAR підвела суддю.
Англія – Данія – 2:1 – відео голів і огляд матчу
Якщо навіть арбітри погоджуються з нами, що ви можете іще сказати... Подібне трапляється нечасто!" – сказав Венгер у ефірі BeIn Sports.
Слова Арсена про арбітра стосуються Марка Клаттенбурга, який 14 років працював на матчах АПЛ. "Там був незначний контакт. Не думаю, що це тягне на пенальті в такий ключовий момент гри", – резюмував Клаттенбург.
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