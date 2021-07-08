"Це не пенальті. Я не знаю, чому помічники на VAR не попросили суддю поглянути на монітор. В такий момент важливо, щоб арбітр був повністю впевнений у рішенні, що це пенальті. Для мене це не пенальті. Думаю, бригада VAR підвела суддю.

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Якщо навіть арбітри погоджуються з нами, що ви можете іще сказати... Подібне трапляється нечасто!" – сказав Венгер у ефірі BeIn Sports.

Слова Арсена про арбітра стосуються Марка Клаттенбурга, який 14 років працював на матчах АПЛ. "Там був незначний контакт. Не думаю, що це тягне на пенальті в такий ключовий момент гри", – резюмував Клаттенбург.

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