Англія – Данія: Шмейхель-старший зробив непопулярний прогноз на півфінал Євро-2020
Легенда збірної Данії Петер Шмейхель здивував вибором фаворита в матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи. У ньому рідна національна команда екс-голкіпера протистоятиме збірній Англії.
"Чесно кажучи, я вважаю фаворитом Данію. На мою думку, гра буде дуже щільною. Тренери обох команд схожі, мають близькі підходи. Вони працюють із гравцями в схожій манері й прищеплюють певний стиль.
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Вони гнучкі, команди дуже чітко діють в обороні та середній лінії. І Англія, і Данія мають на флангах креативних гравців, які створюють моменти. Я справді вважаю сили команд рівними, незважаючи на думку англійських журналістів. Багато залежить від того, як складеться для команд саме цей день", – заявив ветеран в інтерв'ю офіційному сайту МЮ.
Нагадаємо, що матч Англія – Данія відбудеться на Вемблі у середу, 7 липня. Початок поєдинку о 22:00.
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