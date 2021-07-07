"Чесно кажучи, я вважаю фаворитом Данію. На мою думку, гра буде дуже щільною. Тренери обох команд схожі, мають близькі підходи. Вони працюють із гравцями в схожій манері й прищеплюють певний стиль.

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Вони гнучкі, команди дуже чітко діють в обороні та середній лінії. І Англія, і Данія мають на флангах креативних гравців, які створюють моменти. Я справді вважаю сили команд рівними, незважаючи на думку англійських журналістів. Багато залежить від того, як складеться для команд саме цей день", – заявив ветеран в інтерв'ю офіційному сайту МЮ.

Нагадаємо, що матч Англія – Данія відбудеться на Вемблі у середу, 7 липня. Початок поєдинку о 22:00.

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