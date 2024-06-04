Збірна Англії розбила боснійців у контрольному матчі (3:0) перед Євро-2024. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Англія розпочала підготовку до чемпіонату Європи, зігравши проти Боснії та Герцеговини. Боснійців на Євро-2024 не пустила збірна України.

Англія влаштувала розгром Боснії та Герцеговини з красою Трента перед Євро-2024

Боснія годину тримала свої ворота на замку. Колишній голкіпер Зорі Нікола Васіль здійснив п'ять ефектних сейвів, рятуючи свою команду.

Зрештою фаворит досяг свого. Палмер забив дебютний гол за збірну Англії, реалізувавши пенальті за фол проти Конси.

Александер-Арнольд, який вийшов у центрі поля, красиво подвоїв перевагу ударом у дотик, а Кейн зробив рахунок розгромним.