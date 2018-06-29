Англія – Бельгія: післяматчева прес-конференція Роберто Мартінеса

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес прокоментував перемогу 1:0 над Англією у матчі 3 туру чемпіонату світу-2018.

"Якщо чесно, я задоволений нашою грою. Ми зробили 9 замін у складі. Ми добре розуміємо, до чого прагнемо. Ми чітко говорили, що перемога будь-якою ціною нам сьогодні не була потрібна. Думаю, Англії потрібно було те ж саме. Важливу роль відігравала ротація, розподіл відповідальності між гравцями, відновлення після травм. Ми грали за схемою 3-5-2, за якою на турнірі ще не грали. У другому таймі додали в інтенсивності.

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Не думаю, що на чемпіонаті світу можна сподіватися на легкий шлях, два роки тому у нас таке було. Англія гратиме з Колумбією, у неї теж буде ризик. З точки зору логістики легше було залишитися у Москві, отримати день відпочинку, але тепер нас турбує тільки гра з Японією. Зараз дуже складно прогнозувати чемпіонат світу – ніхто не вірив, що Німеччина не вийде з групи, Аргентина ледве виграла. Важливо розуміти, наскільки ми самі сильні.

Сьогодні наше золоте покоління не грало, але ми представили людей, здатних стати новим золотим поколінням. Сьогодні грали Тілеманс, Янузай, вони виходили в тих умовах, до яких не звикли в клубах, і демонстрували високий рівень. Ми тепер команда. У нас дике бажання зробити свій внесок: і індивідуальний, і командний. Ми виграли три матчі, це дорогого коштує. Хотілося б, щоб в Бельгії пишалися цією командою.

Ми не так давно грали з Японією в Брюгге. Команда не сильно змінилася після зміни тренера, вона динамічна, організована, з сильною структурою, а японський футбол дуже сильний. Ми знаємо японців дуже добре, а вони знають нас", – цитує тренера Чемпионат.