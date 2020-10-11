Англія – Бельгія: команда Саутгейта зазнала суттєвої втрати перед матчем Ліги націй
Головний тренер збірної Англії отримав неприємні новини напередодні важливого поєдинку.
Як відомо, сьогодні, 11 жовтня, збірна Англії в рамках 3-го туру Ліги націй прийматиме бельгійців.
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Підопічні Гарета Саутгейта напередодні поєдинку втратили важливу дійову особу, повідомляє видання The Mirror. Отримав пошкодження на тренуванні збірної Англії форвард Тоттенхема Харрі Кейн.
Наприкінці тренування 27-річний нападник поскаржився на відчуття напруги у м'язах. Тоттенхем попросив повернути Кейна у розпорядження клубу, однак головний тренер "трьох левів" залишив футболіста у складі збірної.
Нагадаємо, у січні 2020 року Кейн був прооперований після розриву м'язів задньої поверхні стегна – на реабілітацію пішло кілька місяців.
До слова, Англія після двох турів посідає у групі А2 другу сходинку, набравши 4 очки. Бельгія з двома перемогами лідирує у квартеті.
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