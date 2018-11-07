Анелька став тренером молодіжної команди Лілля

Екс-форвард збірної Франції Ніколя Анелька буде працювати з нападниками молодіжної команди Лілля.

Лілль на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Ніколя Анелька на посаду тренера молодіжної команди. Екс-нападник збірної Франції працюватиме з атакувальною групою гравців.

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У статусі гравця Анелька виступав за такі клуби, як ПСЖ, Арсенал, Реал, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Фенербахче, Болтон, Челсі, Шанхай Шеньхуа, Ювентус та Вест Бромвіч. Завершив професійну кар'єру в індійському Мумбай Сіті.

Разом зі збірною Франції він став переможцем Євро-2000.

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