Легендарний форвард Ніколя Анелька працевлаштувався у четвертому за силою дивізіоні Франції.

Ніколя Анелька став спортивним директором ФК Йєр, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Останні роки 41-річний француз провів у тренерському штабі молодіжки Лілля. Нещодавно Йєр придбав місцевий бізнесмен, і команда має амбітні плани. Зараз новий клуб Ніколя виступає у четвертому за силою дивізіоні Франції.

Нагадаємо, Анелька відомий своїми виступами за Арсенал, Реал, ПСЖ, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, а також за збірну Франції.

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