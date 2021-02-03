Анелька отримав посаду спортивного директора у французькому клубі
Легендарний форвард Ніколя Анелька працевлаштувався у четвертому за силою дивізіоні Франції.
Ніколя Анелька став спортивним директором ФК Йєр, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Останні роки 41-річний француз провів у тренерському штабі молодіжки Лілля. Нещодавно Йєр придбав місцевий бізнесмен, і команда має амбітні плани. Зараз новий клуб Ніколя виступає у четвертому за силою дивізіоні Франції.
Нагадаємо, Анелька відомий своїми виступами за Арсенал, Реал, ПСЖ, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, а також за збірну Франції.
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