Анелька: Мені соромно за трансфер в Ювентус

Екс-нападник збірної Франції Ніколя Анелька поділився спогадами про період свого перебування у туринському клубі.

"Я вирішив прийняти пропозицію Ювентуса, тому що це великий клуб з прекрасною історією, а також тому, що він тоді займав перше місце в чемпіонаті Італії. На жаль, той період залишиться найгіршим у моїй кар'єрі, враховуючи, що я провів на полі лише 45 хвилин і не отримав можливості зіграти у футболці клубу перед уболівальниками на його домашньому стадіоні.

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Якщо чесно, коли хтось починає говорити зі мною про Ювентус, я намагаюсь відразу ж змінити тему. Мені соромно за цей трансфер! Я грав і забивав у всіх командах, крім Ювентуса", – наводить слова Анелька видання TuttoJuve.

Нагадаємо, Анелька виступав за Ювентус на правах оренди з китайського Шанхай Шеньхуа у 2013 році. Француз розпочав свою професіональну кар’єру у 1994 році в ПСЖ, звідки перейшов в Арсенал. Нападник встиг також пограти у Реалі, Ліверпулі, Манчестер Сіті, Фенербахче, Болтоні, Челсі, Вест Бромвічі та Мумбаї Сіті.

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