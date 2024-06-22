Нападнику збірної Польщі Роберту Лєвандовскі дісталося від журналістів після матчу з Австрією у другому турі групового етапу Євро-2024.

Польський форвард Барселони пропускав перший матч національної команди, оскільки отримав травму у товариській грі проти Туреччини. До зустрічі з Австрією Роберт Лєвандовскі встиг відновитися і вийшов на поле на 60-й хвилині. Утім, гра у нападника не пішла, за що його розкритикувало французьке видання Le Figaro.

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"Що ми можемо сказати? 35-річна зірка не мала жодного впливу на завершальні пів години, і статистика, для когось анекдотична, а для когось цілком реальна – це доводить. Нападник Барселони отримав більше жовтих карток, ніж завдав ударів", – написало видання.

Нагадаємо, збірна Польщі програла два матчі на груповому етапі (Нідерландам (1:2) та Австрії (1:3). "Кадра" достроково вилетіла з Євро-2024 – зустріч з Францією не вплине на турнірне становище поляків.

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