Андронов: Всі, хто пише і звертає увагу на щитки Хачеріді, – просто клоуни

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Аякс – Динамо: трансферна вартість гравців обох команд – 19-річний де Лігт дорожчий за Циганкова у 5 разівЛіга чемпіонів — 12:40 4207
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Мазяр очолив Львів, – ЗМІУкраїна — 12:09 1363
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