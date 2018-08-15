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Андронов: Всі, хто пише і звертає увагу на щитки Хачеріді, – просто клоуни

14:02 334 Читать на русском
Андронов: Всі, хто пише і звертає увагу на щитки Хачеріді, – просто клоуни
Олексій Андронов / фото із соцмереж

Відомий російський коментатор Олексій Андронов відреагував на вчинок захисника ПАОКа Євгена Хачеріді, який показав вболівальникам щитки в кольорах прапора України після матчу зі Спартаком у Москві.

"Моя думка – всі, хто пише і звертає увагу на щитки Хачеріді, – просто недалекі, нерозумні і несерйозні люди. Клоуни. Так і з бутсами Шакірі було.

Хачеріді після матчу зі Спартаком показав вболівальникам щитки з прапором України

Це не виключає досить дурної і недалекоглядної провокації – Шакірі в них просто грав, а Хачеріді спеціально показав", – написав Андронов на своїй сторінці у Фейсбук.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Спартак Москва - ПАОК: Вівторок 14 серпня 2018

Спартак Москва
Матч завершено
0 : 0
ПАОК
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Теги
Ліга чемпіонів Євген Хачеріді Євген Хачеріді ПАОК ПАОК Олексій Андронов Спартак Москва - ПАОК
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