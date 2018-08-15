Андронов: Всі, хто пише і звертає увагу на щитки Хачеріді, – просто клоуни

Відомий російський коментатор Олексій Андронов відреагував на вчинок захисника ПАОКа Євгена Хачеріді, який показав вболівальникам щитки в кольорах прапора України після матчу зі Спартаком у Москві.

"Моя думка – всі, хто пише і звертає увагу на щитки Хачеріді, – просто недалекі, нерозумні і несерйозні люди. Клоуни. Так і з бутсами Шакірі було.

Хачеріді після матчу зі Спартаком показав вболівальникам щитки з прапором України

Це не виключає досить дурної і недалекоглядної провокації – Шакірі в них просто грав, а Хачеріді спеціально показав", – написав Андронов на своїй сторінці у Фейсбук.