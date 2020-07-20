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Андронов впевнений, хто стане новим тренером Динамо

17:05 - Читать на русском
Андронов впевнений, хто стане новим тренером Динамо
Віктор Скрипник та Олексій Михайличенко / Фото ФК Динамо

Журналіст Олексій Андронов порозмірковував щодо вакантного крісла наставника Динамо.

"Олексія Михайличенка звільнено з київського Динамо. Разом з ним команду залишає і весь його штаб (тренер воротарів Михайлов це робить завжди, і майже завжди повертається). До нового сезону, який зовсім скоро, у Динамо буде новий тренер. Дуже цікаво, хто ж?

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Моя кандидатура – Віктор Скрипник. Це не вираження побажання, а вираження думки "як воно буде". Це не єдиний кандидат", – написав Андоронов для свого Telegram-каналу.

Нагадаємо, Віктор Скрипник очолює Зорю, та за мотивами минулого сезону УПЛ фінішував з луганцями на третій сходинці.

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Теги
Динамо Динамо Віктор Віктор Скрипник Олексій Олексій Михайличенко Олексій Андронов
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