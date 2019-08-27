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Андронов розповів, як допоміг Динамо підписати Жерсона Родрігеса і ще двох футболістів

18:30 872 Читать на русском
Андронов розповів, як допоміг Динамо підписати Жерсона Родрігеса і ще двох футболістів
Жерсон Родрігес / Фото Динамо

Відомий російський коментатор Олексій Андронов зізнався, що причетний до трансферів деяких гравців в Динамо.

"У мене є друг, Павло Желєзов, він українець, уболівальник Динамо, але живе в Німеччині. Він і звернув увагу на Родрігеса, який грав у Японії.

У нього раптом почала рости статистика і трансферна ціна. Він завантажив кілька матчів, зробив нарізку і надіслав мені. Я показав її Хацкевичу. Він сказав – цікаво. Замовили повний звіт у селекціонерів плюс він сказав, що сам поїде його подивитися на гру збірної.

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У матчі проти України було не зовсім зрозуміло, що це таке. Це разовий виступ? Ми пам'ятаємо, як важко для українців проходив той матч.

Потім ми почали копати японську історію. І побачили, що часом він визначає гру команди і забиває. І вирішили, що це може бути цікаво.

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До речі, продовжу тему Родрігеса. Це не перший гравець, якого я пропонував, і він з'явився у Динамо. Ще був Даніло Сілва, Жерсон Маграо", – сказав Андронов в інтерв'ю Sportarena.

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Теги
Динамо Динамо Даніло Сілва Даніло Сілва Жерсон Маграо Жерсон Маграо Олексій Андронов Трансфери Динамо Київ Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес
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