Андронов: Михайличенко – останній тренер з "динамівським серцем"

Відомий російський коментатор Олексій Андронов прокоментував зміну тренера в київському Динамо.

"До цього призначення я був готовий, і сприймаю його спокійно. До "настроїв в інтернеті" теж був готовий, до речі. Розумію, що "динамівські серця" трохи всім набридли, це зрозуміло.

Але поставте себе на місце Суркіса. Команда потрапила в шторм, почати зараз глобальну перебудову – означає з великою ймовірністю перекреслити все, що робилося два роки до цього.

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Михайличенко – тренер все ж більш досвідчений, ніж Хацкевич. Але знає команду. Якщо не впорається він – не знаю, яке її може чекати майбутнє.

Точніше, думаю, що Михайличенко – це останній "динамівський" тренер. Тільки від нього залежить зараз, скільки він пропрацює. Але потім точно буде іноземець", – написав Андронов на своїй сторінці в Фейсбук.

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