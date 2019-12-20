Андронов: Чому тренери Динамо залишали Жерсона Родрігеса у першій команді, якщо він приходив п'яним на тренування?

Російський коментатор Олексій Андронов прокоментував скандальну ситуацію навколо форварда Динамо Жерсона Родрігеса.

"Якщо виникають такі проблеми і людина приходить на тренування під "градусом", то про це треба говорити в той же день, а не тоді, коли закінчився сезон. Відповідно, в той же день штрафувати, переводити в дубль. А інакше якось не віриться, що все було саме так.

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Ось я ставлю себе на місце тренера. Родрігес приходить п'яний на тренування. Мені що, до грудня чекати, щоб перевести його в дубль? Виходить, треба ставити питання тренеру, який після цього залишає гравця в основному складі . Це взагалі тоді нонсенс. Я не можу собі уявити, щоб до Валерія Газзаєва людина прийшов п'яний і після цього залишився в "основі".

З іншого боку, цілком зрозуміло, що ті тренери, які зараз працюють в Динамо, просто не знають, як використовувати Родрігеса. Адже після цього він приїжджає в збірну, причому досить слабку, і забиває гол. Ще й забиває сербам. Я не готовий зараз захищати Родрігеса, може, він і приїжджав з "вихлопом".

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Але знову ж таки, повторюся – чому всі необхідні заходи не були прийняті в той же день, чому ми все дізнаємося після закінчення останнього матчу сезону, коли команда вже у відпустці? Нічого не чув, щоб подібні проблеми були у Родрігеса в інших клубах. Тим більше, що ми ретельно моніторили дане питання, і нічого ніде не спливало – ні в Японії, ні в Молдавії", – зазначив Андронов в коментарі Footboom.