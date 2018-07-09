Андронов – про інцидент з Відою: За відео із роздягальні не можна дискваліфіковувати

Відомий російський коментатор Олексій Андронов у своєму твіттері висловився щодо Домагоя Віди та його слів про Україну після матчу з Росією.

Російський коментатор Олексій Андронов вважає, що екс-захисника Динамо Домагоя Віду не можна дискваліфіковувати за відео із роздягальні після матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Росії.

Ставлення Віди до Росії невіддільне від того, як ставляться його друзі по Динамо, – Уткін

"Я дивлюся, тут знову "деяке нерозуміння", відомі сайти вже мені підтримку Віди приписують.

Російською по-білому: політичні акції і жести – це неправильно. Але за це відео з роздягальні, як і за орла – не можна дискваліфікувати. Крапка. Дякую за увагу", – написав Андронов.